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    • Ekonomi
    • 15.04.2023 14:40
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    • 15.04.2023 14:40
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    Emeklilik evrak takibi nasıl yapılır? EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir? EYT DYS dosya takip sorgulama ekranı e-Devlet!

    EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir, emeklilik evrak takibi nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanır oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı gelmeden alacak. Ödemelerin tahsis numarası son rakamına göre farklı günlerde yapılacağı açıklandı. İşte 2023 yılı EYT maaş ödeme takvimi ve e-Devlet dosya takip sorgulama ekranı...

    EYT tahsis numarası nedir, nasıl öğrenilir?

    EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir, emeklilik evrak takibi nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanır oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı gelmeden alacak. Ödemelerin tahsis numarası son rakamına göre farklı günlerde yapılacağı açıklandı. İşte 2023 yılı EYT maaş ödeme takvimi ve e-Devlet dosya takip sorgulama ekranı...

    EYT MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ 2023

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri; 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

        SGK EYT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        EYT emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde rakam 1.5 milyona yaklaştı.

        EYT sonuçları için dosya takibi aşağıdaki alana tıklayarak, bu ekran üzerinden takip edilebilecek.

        Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelecektir.

        EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        EYT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Başvuranların; prim gün sayıları, hizmet yılları, gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, varsa hizmet birleştirmeleri, varsa prim borçları olup olmadığı gibi detaylara bakılıyor. Ve her başvuran için bunlara tek tek bakılıyor. Tüm şartlar yerine getirilmişse ve EYT'den emekli olunmaya hak kazanılmışsa; kişiye bir tahsis numarası veriliyor. Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve SMS gönderiliyor ki, bu işlemleri e-Devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz.

            EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi 28 Şubat Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasında hiçbir engel kalmadı. EYT başvuru sürecine de böylece start verilmiş oldu. Milyonlarca kişi e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

            EYT başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şartlara uyan vatandaşların e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "emekli" ya da "gelir" yazması gerekiyor. Ardından da "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

            SSK kapsamında aylık talep edecekler 4A SSK; Bağ-Kur kapsamında aylık talep edecekler 4B Bağ-Kur seçeneğini işaretleyecekler. Banka bilgileri de seçildikten sonra başvuru tamamlanacak. Çalışan EYT'liler, SGK'dan "emeklilik hakkı" yazısı alarak işverene teslim ettikten sonra işlerinden ayrılabilecekler. Çalışmayanlar ise emekli olmak için SGK'ya tahsis talebinde bulunacak. Memurlar, kurumlarına "emekli talep" formuyla müraacat edecekler. Bağ-Kur'lular "emekli olabilir" yazısına ihtiyaç duymayacak.
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            BABALA’daki haşhaşinin deşifresi!
            Haberler Ekonomi Emeklilik evrak takibi nasıl yapılır? EYT tahsis numarası nedir, nereden öğrenilir? EYT DYS dosya takip sorgulama ekranı e-Devlet!
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