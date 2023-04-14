Milyonlara sosyal koruma: Ailelere vatandaşlık maaşı desteği!

Dar gelirli vatandaşlara nakdi sosyal yardım, evde bakım, gıda, giyim, barınma, şartlı eğitim, sağlık destekleri olmak üzere 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken; ilk defa gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçecek. Bu kapsamda aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak.
Vatandaşlık maaşı; İsviçre, Finlandiya, İskoçya ve Amerika gibi kişi başına gelirin fazla olduğu ülkelerin kendi ülke vatandaşlarına yaptığı ücret ödemesi olup, geri ödemesi bulunmuyor. Bu ödemeyle vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye'de vatandaşlık maaşı kişiye değil, haneye aile bazlı ödenecek. Bu uygulamayla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hane kalmayacak. Vatandaşlık maaşı tutarı; yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek.