Milyonlara sosyal koruma: Ailelere vatandaşlık maaşı desteği!

Vatandaşlık maaşı; İsviçre, Finlandiya, İskoçya ve Amerika gibi kişi başına gelirin fazla olduğu ülkelerin kendi ülke vatandaşlarına yaptığı ücret ödemesi olup, geri ödemesi bulunmuyor. Bu ödemeyle vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.