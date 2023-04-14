Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Milyonlara sosyal koruma: Ailelere vatandaşlık maaşı desteği!

    Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile kalmayacak.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Ailelere vatandaşlık maaşı desteği

    Dar gelirli vatandaşlara nakdi sosyal yardım, evde bakım, gıda, giyim, barınma, şartlı eğitim, sağlık destekleri olmak üzere 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken; ilk defa gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçecek. Bu kapsamda aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak.

    Vatandaşlık maaşı; İsviçre, Finlandiya, İskoçya ve Amerika gibi kişi başına gelirin fazla olduğu ülkelerin kendi ülke vatandaşlarına yaptığı ücret ödemesi olup, geri ödemesi bulunmuyor. Bu ödemeyle vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

    Türkiye'de vatandaşlık maaşı kişiye değil, haneye aile bazlı ödenecek. Bu uygulamayla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hane kalmayacak. Vatandaşlık maaşı tutarı; yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek.

        FAİZSİZ KREDİ
        Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Sosyal yardımlardan yararlanma koşulları standardize edilecek. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkânları genişletilecek. Hazal ATEŞ

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Milyonlara sosyal koruma: Ailelere vatandaşlık maaşı desteği!
            loading
            SON DAKİKA