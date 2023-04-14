İşçiye yüzde 30 zam teklifi: 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklar ise sürüyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Biz taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve refah payı ile sosyal haklarda iyileştirmeleri içeren talepleri sunmuştuk. Bize 11 bin 500 lira taban ücret ve yüzde 30 artış teklif edildi. Bu teklif taleplerimizi karşılamıyor" diye konuştu. Her sendikanın sözleşmelerini masa başında uzlaşı ve kazanımlarla imzalamaktan yana olduğunu ifade eden Atalay, "Arzu ettiğimiz rakam olması halinde imzalarız" dedi. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da kamu işvereninden yeni teklif beklediklerini söyledi.