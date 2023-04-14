İşçiye yüzde 30 zam teklifi: 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde pazarlıklar sürüyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı, ikramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalırken, taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlıklar ise sürüyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Biz taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve refah payı ile sosyal haklarda iyileştirmeleri içeren talepleri sunmuştuk. Bize 11 bin 500 lira taban ücret ve yüzde 30 artış teklif edildi. Bu teklif taleplerimizi karşılamıyor" diye konuştu. Her sendikanın sözleşmelerini masa başında uzlaşı ve kazanımlarla imzalamaktan yana olduğunu ifade eden Atalay, "Arzu ettiğimiz rakam olması halinde imzalarız" dedi. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan da kamu işvereninden yeni teklif beklediklerini söyledi.
300 BİNDEN FAZLA GENCE STAJ İMKANI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programı'nın '2023 yılı stajyer havuzu'nun işverenlerin erişimine açıldığını duyurdu. Açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, bu yıl 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler" ifadesi kullanıldı.
1 YILDA 2.1 MİLYON YENİ YATIRIMCI
Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımlarına ilgi artıyor. Son bir yılda yatırımcı sayısı yaklaşık 2 kat yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 12 Nisan itibariyle 4 milyon 525 bin 99 kişi oldu. Pay senedi yatırımcısı aylık yüzde 11.03, yıllık yüzde 87.17 artış gösterdi. Yatırımcı sayısındaki artış rakamsal olarak aylık 449 bin 458, yıllık 2 milyon 107 bin 522 olarak gerçekleşti.