Ulusal Staj Programı'nın "2023 stajyer havuzu" işverenlerin erişimine açıldı: Depremden etkilenen öğrencilere öncelik verilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu yıl başvuru sayısı 400 bini aşan programın, hem yükseköğretimdeki her bir gencin staj ihtiyacını karşılayacak kapsam ve niteliğe ulaştığı hem de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu yeteneklere erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Gençlerimizin iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleyerek becerilerini yetkinliğe dönüştürmelerini hedefleyen programla, 2023 yılında 150 bini kamu kurumlarında, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 binden fazla gence staj imkanı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca kamu kurumları, Ulusal Staj Programı stajyerlerine asgari ücret ödeyecekler." ifadesi kullanıldı.