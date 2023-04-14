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    • Ekonomi
    • 14.04.2023 12:10
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    • 14.04.2023 12:10
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    Evde bakım aylığı listesi sorgulama: 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! EVDE BAKIM MAAŞI SMS/E-DEVLET SORGULAMA!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Evde bakım aylığı listesi sorgulama: 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı, engelli bireyler ve ailelerine verilen devlet desteği, her ay belirli bir tarihten itibaren hesaplara geçiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay ödenecek 2 milyar 432 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

    Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan "Evde Bakım Yardımı" ile, bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını ile bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

    Bakan Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 432 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 568 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."

        2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor: Gelir kriterlerinin uygun olması, Bakıma muhtaçlık kriteri, Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
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        Emlak Konut
        Haberler Ekonomi Evde bakım aylığı listesi sorgulama: 14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! EVDE BAKIM MAAŞI SMS/E-DEVLET SORGULAMA!
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