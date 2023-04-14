Emekliye ve EYT'liye çifte ödeme: Bugün maaşlar ödeniyor!





PROMOSYON DA HAFTAYA

Seçtiği bankanın şubesinden ya da mobil uygulamasından promosyon başvurusu yapan EYT'liler, emekli aylığı ödemesini takip eden 2-3 iş günü içerisinde bu ödemelerini de alabilecek. Başvurusunu yapan EYT'liler haftaya promosyonunu almış olacak. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek.