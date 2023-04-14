Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' isimli eseri sesli kitap olarak yayınlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini icra etmiş olan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli!' isimli eser, sesli kitap olarak da yayınlandı. Albayrak, enerjide bağımsızlık mücadelesini, bu kritik mücadelenin nasıl engellenmeye çalışıldığını çarpıcı örneklerle anlattığı kitabının giriş ve sonuç kısmını kendisi seslendirdi.