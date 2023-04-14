Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli!' isimli eseri sesli kitap olarak yayınlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerini icra etmiş olan Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli!' isimli eser, sesli kitap olarak da yayınlandı. Albayrak, enerjide bağımsızlık mücadelesini, bu kritik mücadelenin nasıl engellenmeye çalışıldığını çarpıcı örneklerle anlattığı kitabının giriş ve sonuç kısmını kendisi seslendirdi.
Enerji Bakanlığı döneminde, birçok milli adımı hayata geçiren Berat Albayrak, enerjide tam bağımsız Türkiye'nin yol haritasını Milli Enerji ve Milli Maden Politikası ile çizdi. Albayrak'ın bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez kendi sondaj gemileri ile petrol ve doğalgaz araması yaptı. Türkiye, bu adımların meyvelerini Karadeniz'deki dev doğalgaz rezervi keşifleri ile toplamaya başladı. Albayrak, 'Burası Çok Önemli!' isimli kitabında çarpıcı bilgiler verdi.