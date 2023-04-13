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    • Ekonomi
    • 14.04.2023 09:43
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    • 14.04.2023 09:45
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    TOKİ Kastamonu kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Kastamonu TOKİ 225 arsa kura sonuçları sorgulama ekranı! Abana, Ağlı...

    TOKİ Kastamonu'nun Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Pınarbaşı, Seydiler, Taşköprü, Tosya ilçelerinde yer alan arsalar için 13 Nisan 2023 tarihinde kura çekimi gerçekleştirdi. Kuraya başvuran vatandaşlar şimdi kura sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte TOKİ Kastamonu 225 arsa kura çekimi isim listesi sorgulama linki.

    TOKİ Kastamonu kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

    TOKİ Kastamonu kura çekimi tamamlandı. Toplam 225 arsa için noter huzurunda canlı yapılan kura çekimini vatandaşlar canlı izleyebildi. Peki TOKİ Kastamonu kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte kura sonuçları sorgulama ekranı!

    TOKİ ARSA KASTAMONU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

    TOKİ Kastamonu kura çekimi 13 Nisan Perşembe günü saat 10:00'da yapıldı.

    TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

    TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.

    TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

    TOKİ para iadesi konusu, kura çekimleri devam ederken merak konusu oldu. TOKİ başvurusu yapanlar 500 TL başvuru ücretiyle beraber kampanyaya katıldı.

    TOKİ kura sonuçları gün gün belli olurken hak sahibi olamayanlar, 'TOKİ para iadesi Ziraat Bankası, Halkbank' şeklinde araştırmalarını sıklaştırdı. TOKİ para iadesi ile ilgili açıklama yapıldı.

    TOKİ, kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını açıkladı.

        YENİ TOKİ ARSA KURA TARİHLER BELLİ OLDU!

        TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

        *10 – 28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 39 bin 280 hak sahibi için TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştirilecek.

        TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ!

        13 NİSAN 2023

        Mersin 1000

        Kastamonu 225

        Konya 1000

        14 NİSAN 2023

        Mardin 870

        Muğla 1700

        Muş 50

        Siirt 20

        Sinop 200

        Sivas 380

        Tokat 530

        Tunceli 30

        Van 180

        Yozgat 540

        17 NİSAN 2023

        Zonguldak 370

        Aksaray 120

        Batman 170

        Şırnak 640

        Karabük 430

        Afyonkarahisar 370

            18 NİSAN 2023

            Bartın 50

            Samsun 1160

            19 NİSAN 2023

            Antalya 2190

            Manisa 1335

            Ordu 300

            25 NİSAN 2023

            İzmir 4900

            26 NİSAN 2023

            Bilecik 410

            Bursa 1300

            Balıkesir 1520

            Çanakkale 565

            27 NİSAN 2023

            Edirne 360

            Kırklareli 720

            Sakarya 1340

            Tekirdağ 1340

            Yalova 200

            Düzce 185

            28 NİSAN 2023

            Kocaeli 1500
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            Emlak Konut
            Haberler Ekonomi TOKİ Kastamonu kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Kastamonu TOKİ 225 arsa kura sonuçları sorgulama ekranı! Abana, Ağlı...
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