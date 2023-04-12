Son dakika: BOTAŞ duyurdu! Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı

"YENİ İŞBİRLİKLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov da Bulgargaz'ın Amerikan Chenier şirketinden temin ettiği ilk LNG tankerinin Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştığını belirterek, "Buradaki LNG, BOTAŞ işbirliğiyle yeniden gazlaştırılacak, depolanacak ve Bulgaristan'a iletilecek. Bu işbirliği, Bulgaristan'ın enerji güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Sadece Bulgaristan için değil, tüm Güneydoğu ve Orta Avrupa için önemli." diye konuştu.

Enerji güvenliği denildiğinde sadece bir ülkeden değil, tüm bölgeden bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Hristov, "Bu nedenle BOTAŞ ile işbirliğimiz, pratikte Avrupa'nın tamamının enerji güvenliğini sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Hristov, bu sevkiyatın bir başlangıç olduğuna işaret ederek, "Şu anda doğal gaz ve enerji alanında bir bütün olarak işbirliği yapabileceğimiz diğer projeler için de çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyoruz ve işbirliğimizi kesinlikle genişleteceğiz. 25-26 Nisan'da Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya'nın altyapısını genişletecek, Güneydoğu ve Orta Avrupa'nın Azerbaycan'dan artan miktarlarda gaz teminine olanak sağlayacak bir anlaşmaya daha imza atacağız." dedi.

Törenin ardından LNG gemisine çıkan Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Zlateva ile incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 3 Ocak'ta imzalanan anlaşmaya göre Bulgaristan, Türkiye'den 13 yıl süreyle yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz tedarik edecek.