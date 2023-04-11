Seçimlere giderayak algı operasyonu! Cumhuriyet, Halk TV, Duvar ve ODA TV'nin "Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor" yalanı çürütüldü!

14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken CHP'nin fonladığı medyada yeni bir algı operasyonuna girişildi.
Cumhuriyet, HALK TV, Duvar ve ODA TV tarafından ortaya atılan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor." iddiasının ortaya atıldı.
MERKEZ BANKASI DOLAR TOPLUYOR İDDİASI
Haberde "Döviz ihtiyacını Kapalıçarşı'dan karşılayan kurumlara Merkez Bankası da katıldı. Banka "tekerlekli demir sandıklarla" her gün Çarşı'dan dolar topluyor." ifadelerine yer verildi.