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    İşçilere yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi!

    700 bini aşkın kamu işçisi için zam pazarlığı sürerken, yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi üzerinde uzlaşma sağlandı. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.

    Hazal Ateş
    Takvim
    İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi

    Kamuda çalışan 700 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son viraja girilirken, toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı. Toplu sözleşme sürecinin 15 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.



    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, il özel idareleri, santrallar, demiryolları, karayolları, şeker fabrikaları, kömür işletmeleri, üniversiteler, hastaneler, bakanlıklarda çalışan binlerce kamu çalışanını mutlu edecek bir sözleşme olacağını söyledi. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde bulunuyor.



    BELEDİYELERE DE İLAVE TEDİYE
    Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın Nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Tediyeler en düşük 2 bin 168, en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.

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    Haberler Ekonomi İşçilere yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi!
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