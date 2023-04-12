İşçilere yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi!





BELEDİYELERE DE İLAVE TEDİYE

Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın Nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Tediyeler en düşük 2 bin 168, en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.

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