Barut fıçısı gibi alev aldı! Çifte fırsatlara bingo diyeceksiniz! 32 günlük 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bankaların sunduğu mevduat faizi oranları vatandaşlar tarafından risksiz yatırım yolları olarak tercih ediliyor. Dikkat çeken faiz oranları sunan bankaların yoğun ilgi gördüğü bu dönemde birçok kişi mevcut birikimlerini artırmak için hesap açtırmayı düşünüyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için yarışmaya başladı. İşte en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar!