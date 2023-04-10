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    • Ekonomi
    • 11.04.2023 08:41
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    • 11.04.2023 08:41
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    Barut fıçısı gibi alev aldı! Çifte fırsatlara bingo diyeceksiniz! 32 günlük 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

    Barut fıçısı gibi alev aldı. Tam 360 günde 59.500 TL net kazanç. Banka mevduatındaki taze fırsatlarla bingo diyeceksiniz. Vadeli mevduat hesabı risksiz yatırım yolları arasında en çok tercih edilen seçeneklerden biridir. Bankaların sunduğu faiz oranları, kar elde etmek isteyenler tarafından merak konusu oluyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte 200.000 TL 365 gün vadeli mevduat kazançları!

    takvim.com.tr
    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankaların sunduğu mevduat faizi oranları vatandaşlar tarafından risksiz yatırım yolları olarak tercih ediliyor. Dikkat çeken faiz oranları sunan bankaların yoğun ilgi gördüğü bu dönemde birçok kişi mevcut birikimlerini artırmak için hesap açtırmayı düşünüyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için yarışmaya başladı. İşte en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar!

    AKBANK

    Mevduat tutarı: 200.000 TL
    Faiz Oranı %15,5
    Net Kazanç 30.070 TL
    Vade Sonu Tutar 230.070 TL

    ODEABANK

    Mevduat tutarı: 200.000 TL
    Faiz Oranı %24,5
    Net Kazanç: 47.530 TL
    Vade Sonu Tutar 247.530 TL

        DENİZBANK

        Mevduat tutarı: 200.000 TL
        Faiz Oranı %22,25
        Net Kazanç 43.165 TL
        Vade Sonu Tutar 243.165 TL

        ING BANK

        Mevduat tutarı: 200.000 TL
        Faiz Oranı %16
        Net Kazanç 31.040 TL
        Vade Sonu Tutar 231.040 TL

        NKOLAY

        Mevduat tutarı: 200.000 TL
        Faiz Oranı %30
        Net Kazanç 60.000 TL
        Vade Sonu Tutar 260.000 TL
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            Bunun hesabı sandıkta sorulacak!
            Haberler Ekonomi Barut fıçısı gibi alev aldı! Çifte fırsatlara bingo diyeceksiniz! 32 günlük 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
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