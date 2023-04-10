Barut fıçısı gibi alev aldı! Çifte fırsatlara bingo diyeceksiniz! 32 günlük 200.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bankaların sunduğu mevduat faizi oranları vatandaşlar tarafından risksiz yatırım yolları olarak tercih ediliyor. Dikkat çeken faiz oranları sunan bankaların yoğun ilgi gördüğü bu dönemde birçok kişi mevcut birikimlerini artırmak için hesap açtırmayı düşünüyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için yarışmaya başladı. İşte en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar!
AKBANK
Mevduat tutarı: 200.000 TL
Faiz Oranı %15,5
Net Kazanç 30.070 TL
Vade Sonu Tutar 230.070 TL
ODEABANK
Mevduat tutarı: 200.000 TL
Faiz Oranı %24,5
Net Kazanç: 47.530 TL
Vade Sonu Tutar 247.530 TL