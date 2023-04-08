Türkiye'de üretilen elektrikli otomobiller için yeni destek: 31 Aralık 2035 tarihine kadar ÖTV'den muaf olacak

960 BİN ARAÇ İÇİN

Elektrikli otomobile yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarları ÖTV'den mahsup edilecek. Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmı 31 Aralık 2035 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılabilecek. Örneğin; A firması AR-GE yapmaya ve fabrika kurup otomobil üretme kararı verdi ve devlet teşvik belgesi kapsamında 5 milyar liralık destek sağladı. Bu firma 2 bin adet otomobil üretti, 140 milyon liralık ÖTV doğdu. ÖTV iade dilekçesi verdiğinde yıllık yatırım desteğinin (5 milyar lira) yüzde 56.6'sı kadarı (2 milyar 825 milyon lira) ödenen ÖTV tutarı ile mahsuplaştırılabilecek. Firma 140 milyon lirayı nakit olarak da alabilecek.