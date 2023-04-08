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    Türkiye'de üretilen elektrikli otomobiller için yeni destek: 31 Aralık 2035 tarihine kadar ÖTV'den muaf olacak

    Türkiye’de üretilen elektrikli otomobiller için yeni destek devreye alındı. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobiller 31 Aralık 2035 tarihine kadar ÖTV'den muaf olacak.

    Takvim
    Hazal Ateş
    Elektrikli otoya vergi desteği

    Elektrik motorlu binek otomobil yatırımı yapan firmalara büyük vergi desteği geldi. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobiller 31 Aralık 2035 tarihine kadar ÖTV'den muaf olacak.

    960 BİN ARAÇ İÇİN
    Elektrikli otomobile yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarları ÖTV'den mahsup edilecek. Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmı 31 Aralık 2035 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılabilecek. Örneğin; A firması AR-GE yapmaya ve fabrika kurup otomobil üretme kararı verdi ve devlet teşvik belgesi kapsamında 5 milyar liralık destek sağladı. Bu firma 2 bin adet otomobil üretti, 140 milyon liralık ÖTV doğdu. ÖTV iade dilekçesi verdiğinde yıllık yatırım desteğinin (5 milyar lira) yüzde 56.6'sı kadarı (2 milyar 825 milyon lira) ödenen ÖTV tutarı ile mahsuplaştırılabilecek. Firma 140 milyon lirayı nakit olarak da alabilecek.



    TOGG'DA TESLİMAT ZAMANI
    Türkiye'ni otomobili Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü'nde üretilen otomobillerin sevkiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Devam eden sevkiyat sürecine ilişkin paylaşılan yeni görüntülere göre, otomobillerin TIR'lara yüklenerek sevkiyatının gerçekleştirildiği görülüyor. Yapılan paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadesi yer aldı.

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