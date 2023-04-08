Kalyon Pv'den dev adım: ABD ve Avrupa’dan talep yağıyor

Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda 500 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kalyon Fotovoltaik (PV) Fabrikası Faz 3 Üretim Tesisi'nin açılışı Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından yapıldı. Kalyoncu, Faz-3 kapsamında fabrikanın kapasitesini 50 milyon dolarlık yeni yatırımla 2 bin megavata çıkardıklarını belirterek, Kalyon PV'nin toplamda 500 milyon dolarlık yatırım değerine ulaştığını anlattı. Fabrikada Türkiye'de üretilmeyen bazı ürünleri üretme stratejisini hayata geçireceklerini dile getiren Kalyoncu, "Üretimde yerlilik oranı olan yüzde 85'i AR-GE ile yüzde 90'lara çıkaracağız" dedi.
10 BİN MEGAVAT HEDEFİ
Kalyoncu, Konya Karapınar'daki güneş santralinin 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını ve toplam 3.5 milyon adet güneş paneli barındırdığını söyledi. Böylelikle Avrupa'nın en büyük enerji üretim santralinin Türkiye'de kurulduğunu belirten Kalyoncu, "Güneşte, rüzgarda gelişmeye devam edeceğiz. Yabancı ortaklarımızla daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Abu Dabi'deki ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. 10 yıl içinde bunu başaracağız" diye konuştu. Kalyoncu, Karapınar GES'le yıllık 2 milyon, Kalyon PV ile de yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini aktararak, şöyle konuştu: "ABD'den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var. Avrupa ve ABD'den talep var. Çin dışında bütün ürünleri kendi içinde üreten tek fabrika biziz. Ayrıca 1348 megavat olarak kurulu güce ulaşılan Karapınar GES'in resmi açılışını bu ay yaparız."
'AR-GE'MİZ ÇİP ÜRETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR'
Kalyoncu, dünyada son dönemde önemi artan ve arz sıkıntısı yaşanan çip teknolojisi üzerine altyapının Kalyon PV fabrikasında mevcut olduğunu söyledi. AR-GE merkezinin bu alanda titizlikle çalıştığını vurgulayan Kalyoncu, "Ön çalışmada çipin üretimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. TÜBİTAK ve yurt dışındaki benzer kurumlarla görüşüyorlar. Çip üretebilecek wafer yapmak için ön çalışmalar devam ediyor" dedi.