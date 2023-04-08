Kalyon Pv'den dev adım: ABD ve Avrupa’dan talep yağıyor





10 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Kalyoncu, Konya Karapınar'daki güneş santralinin 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne ulaştığını ve toplam 3.5 milyon adet güneş paneli barındırdığını söyledi. Böylelikle Avrupa'nın en büyük enerji üretim santralinin Türkiye'de kurulduğunu belirten Kalyoncu, "Güneşte, rüzgarda gelişmeye devam edeceğiz. Yabancı ortaklarımızla daha da büyüyeceğiz. Hedefimiz 2 bin megavatlık üretim yatırımımızı 10 bin megavata çıkarmak. Abu Dabi'deki ortaklarımızla belli bir prensip kararı aldık. 10 yıl içinde bunu başaracağız" diye konuştu. Kalyoncu, Karapınar GES'le yıllık 2 milyon, Kalyon PV ile de yılda 3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini aktararak, şöyle konuştu: "ABD'den buradaki fabrikanın aynısını oraya kurmamız yönünde istekler var. Avrupa ve ABD'den talep var. Çin dışında bütün ürünleri kendi içinde üreten tek fabrika biziz. Ayrıca 1348 megavat olarak kurulu güce ulaşılan Karapınar GES'in resmi açılışını bu ay yaparız."