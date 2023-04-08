İstanbul’a yeni metro hattı: Bugün hizmete açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Başakşehir- Kayaşehir metromuzun açılışını bugün Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız" dedi.