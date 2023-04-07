Borsa günü yükselişle tamamladı: BIST 100 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak günü 4.924,64 puandan tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile iletişim oldu.



ABD'de tarım dışı istihdam martta 236 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indi. Ülkede enflasyon görünümü açısından önemli olan ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda arttı.



Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de yavaşlama eğilimine giren iş gücü piyasasıyla yön arayışının devam ettiğini anımsatarak, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğine değindi.