Nisan ayı evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Evde bakım maaşı yatan iller bu maaşı alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Peki, 8-9-10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023 belli oldu mu? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NİSAN ÖDEME TARİHLERİ
Evde bakım maaşı (parası) her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Nisan ayı Evde bakım maaşı ödemelerinin Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilmesi ya da herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2023 Evde bakım maaşı asgari ücrete gelen zam sonrasında 3 bin 336 liradan 4 bin 337 liraya yükseltildi.