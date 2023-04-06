Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Raporda, tüm iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının gerçek maliyetinin doğrudan hasarın iki katı kadar olabileceği belirtilerek, devletin devam eden yeniden inşa çalışmaları için hanehalklarına ve yatırımlara sağladığı destek sayesinde büyüme oranının 2024-2025 yıllarında ortalama yüzde 4,2'ye çıkmasının beklendiği ifade edildi.

AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİNDE EKONOMİK FAALİYETİN BU YIL DURGUN SEYRETMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın devam eden etkileri, inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyon ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik faaliyetin bu yıl durgun seyretmesinin beklendiği aktarıldı.