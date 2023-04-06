Dünya Bankası Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya bölgesi için hazırladığı Ekonomik Güncelleme Raporu'nu yayımladı. Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yüzde 4,3 büyümesinin beklendiği bildirildi.
Dünya Bankası, ocak ayında yaptığı tahminlerde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.
Raporda, Türkiye ekonomisinin 2025'te ise yüzde 4,1 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaklaşık 34,2 milyar dolarlık hasara yol açtığının tahmin edildiği belirtilen raporda, bunun ülkenin 2021'deki Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 4'üne denk geldiği aktarıldı.
Raporda, tüm iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının gerçek maliyetinin doğrudan hasarın iki katı kadar olabileceği belirtilerek, devletin devam eden yeniden inşa çalışmaları için hanehalklarına ve yatırımlara sağladığı destek sayesinde büyüme oranının 2024-2025 yıllarında ortalama yüzde 4,2'ye çıkmasının beklendiği ifade edildi.
AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİNDE EKONOMİK FAALİYETİN BU YIL DURGUN SEYRETMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan raporda, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın devam eden etkileri, inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyon ve sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik faaliyetin bu yıl durgun seyretmesinin beklendiği aktarıldı.