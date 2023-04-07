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    Karadeniz gazının karaya verilmesine sayılı günler kaldı: Çaycuma-Filyos cazibe merkezi haline geldi

    Karadeniz gazının karaya verilmesine günler kala, yöre halkı çifte bayram yapmaya başladı: Bölgede işsizlik bitti, arsa ve ev fiyatları yükseldi. Çaycuma-Filyos, cazibe merkezi haline geldi.

    Takvim
    Barış Şimşek
    Gaz bayramı

    Türkiye'nin asırlık hayalleri arasında yer alan enerjide tam bağımsızlık hedeflerinden biri Karadeniz'de gerçekleşti. Yapılan sondaj çalışmaları sonucu bulunan 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğal gazın 20 Nisan'da karaya verilmesi için hazırlıklar bitti. Bu tarihi gün öncesi tüm Türkiye gibi doğal gazın karadaki serüveninin başlayacağı Çaycuma-Filyos halkında ise gurur ve heyecan yükseldi.

    TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, tesisin inşasında 10 bin işçi ve 51 geminin çalıştığını belirterek, "Denizin 2 bin 200 metre altına yer altı tesisi kurduk. Karadeniz'in 170 kilometre açığından aktarılan doğal gazı Filyos'ta işledikten sonra 36 kilometrelik BOTAŞ hattına aktaracağız.

    Oradan da vatandaşımıza ulaşmış olacak. Milli ve bağımsız enerji serüvenimiz şimdi başlıyor. Milletimize bu gururu yaşatmak için bizler de çok heyecanlıyız" dedi.
    BARIŞ ŞİMŞEK



    2.5 YILDA SÖKÜP ALDIK
    Başkan Erdoğan, Kriter dergisine mülakat verdi. Tarihi gaz keşfini değerlendirdi: Karadeniz'de doğal gaz ilk olarak 1975'te keşfedildi. 1995'te bu keşfin kurumsal prosedürleri tamamlandı ve 2005'te keşfedilen bu gaz kara ile buluştu. Şimdi bu kronoloji üzerinden 14 Mayıs seçimlerinin ne denli önemli olduğuna dair bir görüşümü paylaşmak isterim. Keşiften karaya 30 yıl süren bu doğal gaz macerasında rezerv ve kara arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğunu biliyor musunuz? Sadece 2.5 km. Bizim, milletimizle paylaştığımız rezerv müjdesinin karaya olan mesafesi neydi? Tam 170 km. Peki biz, denizin 2 bin metre altından tabiri caizse söküp aldığımız doğal gazı 170 km. öteye ne kadar sürede karaya ulaştırdık? Sadece 975 günde.

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    Haberler Ekonomi Karadeniz gazının karaya verilmesine sayılı günler kaldı: Çaycuma-Filyos cazibe merkezi haline geldi
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