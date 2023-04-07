Karadeniz gazının karaya verilmesine sayılı günler kaldı: Çaycuma-Filyos cazibe merkezi haline geldi

Türkiye'nin asırlık hayalleri arasında yer alan enerjide tam bağımsızlık hedeflerinden biri Karadeniz'de gerçekleşti. Yapılan sondaj çalışmaları sonucu bulunan 1 trilyon dolarlık değere sahip 710 milyar metreküp doğal gazın 20 Nisan'da karaya verilmesi için hazırlıklar bitti. Bu tarihi gün öncesi tüm Türkiye gibi doğal gazın karadaki serüveninin başlayacağı Çaycuma-Filyos halkında ise gurur ve heyecan yükseldi.
Oradan da vatandaşımıza ulaşmış olacak. Milli ve bağımsız enerji serüvenimiz şimdi başlıyor. Milletimize bu gururu yaşatmak için bizler de çok heyecanlıyız" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
2.5 YILDA SÖKÜP ALDIK
Başkan Erdoğan, Kriter dergisine mülakat verdi. Tarihi gaz keşfini değerlendirdi: Karadeniz'de doğal gaz ilk olarak 1975'te keşfedildi. 1995'te bu keşfin kurumsal prosedürleri tamamlandı ve 2005'te keşfedilen bu gaz kara ile buluştu. Şimdi bu kronoloji üzerinden 14 Mayıs seçimlerinin ne denli önemli olduğuna dair bir görüşümü paylaşmak isterim. Keşiften karaya 30 yıl süren bu doğal gaz macerasında rezerv ve kara arasındaki mesafenin kaç kilometre olduğunu biliyor musunuz? Sadece 2.5 km. Bizim, milletimizle paylaştığımız rezerv müjdesinin karaya olan mesafesi neydi? Tam 170 km. Peki biz, denizin 2 bin metre altından tabiri caizse söküp aldığımız doğal gazı 170 km. öteye ne kadar sürede karaya ulaştırdık? Sadece 975 günde.