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    İstanbul'da hamam fiyatları uçtu: Kişi başı 6 bin 300 lira

    Turistlerin artan ilgisi İstanbul’daki hamam fiyatlarını uçurdu. Hem tarihi hamamlar hem de 5 yıldızlı otellerde yer alanlar fiyatlarıyla terletti. Kişi başına 6 bin 300 lira isteyen bile çıktı.

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    Parayı veren terler!

    'Hamama giren terler' atasözü, İstanbul'daki hamam fiyatları karşısında 'Parayı veren terler'e dönüştü. Özellikle turistlerin artan ilgisi, hem İstanbul'daki ünlü tarihi hamamların hem de 5 yıldızlı otellerde yer alan hamamların fiyatlarını uçurdu. Çoğu hamamda Türk Lirası yerine euro üzerinden tarife belirlenirken, kişi başına 6 bin 300 liraya varan ortaya çıkıyor.



    BOĞAZ'DA 235 EURO
    Çırağan Palace Kempinski'de hamam keyfi yapmak isteyenlerin 1 saat hamam keyfi için kişi başı 235 euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Four Seasons Bosphorus'ta ise hamam keyfi 30 dakikalık kullanımda bin 950, 60 dakikalık kullanımda 2 bin 200 lirayı buluyor.

    İŞTE TARİHİ HAMAMLARIN TARİFESİ
    Sultanahmet'teki Hürrem Sultan Hamamı'nda kişi başı tarife 60 dakikalık kullanımda hizmete göre 150-250 euro arasında değişirken, Cağaloğlu Hamamı'nda fiyat istenen hizmete göre 60 euro ile 300 euro arasında değişiyor. Galatasaray Hamamı'nın tarifesi de bin 100 lira. Çemberlitaş Hamamı'na giriş için 735 lira ödenirken, kese ve köpük istenirse fiyat bin 470 liraya kadar çıkıyor.

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    Haberler Ekonomi İstanbul'da hamam fiyatları uçtu: Kişi başı 6 bin 300 lira
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