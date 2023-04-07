İstanbul'da hamam fiyatları uçtu: Kişi başı 6 bin 300 lira





BOĞAZ'DA 235 EURO

Çırağan Palace Kempinski'de hamam keyfi yapmak isteyenlerin 1 saat hamam keyfi için kişi başı 235 euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Four Seasons Bosphorus'ta ise hamam keyfi 30 dakikalık kullanımda bin 950, 60 dakikalık kullanımda 2 bin 200 lirayı buluyor.



İŞTE TARİHİ HAMAMLARIN TARİFESİ

Sultanahmet'teki Hürrem Sultan Hamamı'nda kişi başı tarife 60 dakikalık kullanımda hizmete göre 150-250 euro arasında değişirken, Cağaloğlu Hamamı'nda fiyat istenen hizmete göre 60 euro ile 300 euro arasında değişiyor. Galatasaray Hamamı'nın tarifesi de bin 100 lira. Çemberlitaş Hamamı'na giriş için 735 lira ödenirken, kese ve köpük istenirse fiyat bin 470 liraya kadar çıkıyor.

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