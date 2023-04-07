Gemlik Teknoloji Kampüsü’nden ilk sevkiyat görüntüleri geldi: Gören hayran kalıyor





GÖREN HAYRAN KALIYOR

Togg, açtığı deneyim merkezleriyle de vatandaşların aracı yakından tanımasına imkan sunuyor. Ankara Söğütözü'nde açılan merkezde T10X'i inceleyen Ensar Aslanboğa, Togg'a hayran kaldığını belirterek, "Açıkçası bizim böyle bir araba yapabileceğimizi düşünmek bana gurur veriyor. Bu arabanın bize ait olması gururlandırıyor" dedi. Meysem Tamam da T10X'in teknolojisinden etkilendiğini ifade etti. T10X'un geleceğin aracı olduğunu vurgulayan Tamam, "Yerli olmasının verdiği gururu yaşıyorum" diye konuştu. Zahide Özdemir ise T10X'i çok beğendiğini ve dizaynının çok güzel olduğunu belirtti. Aracın çok konforlu göründüğüne işaret eden Özdemir, Togg'un ön siparişi için başvurduklarını ve kura sonrası sipariş hakkı kazandıklarını aktardı.