Gemlik Teknoloji Kampüsü’nden ilk sevkiyat görüntüleri geldi: Gören hayran kalıyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un SUV modeli T-10X'in SUV versiyonunu almak için başvuran ve kurada ismi çıkan vatandaşlar heyecan içinde beklerken, aracın ilk sevkiyat görüntüleri paylaşıldı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan bin 800'ü aşkın Togg'lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla" ifadelerine yer verildi.
GÖREN HAYRAN KALIYOR
Togg, açtığı deneyim merkezleriyle de vatandaşların aracı yakından tanımasına imkan sunuyor. Ankara Söğütözü'nde açılan merkezde T10X'i inceleyen Ensar Aslanboğa, Togg'a hayran kaldığını belirterek, "Açıkçası bizim böyle bir araba yapabileceğimizi düşünmek bana gurur veriyor. Bu arabanın bize ait olması gururlandırıyor" dedi. Meysem Tamam da T10X'in teknolojisinden etkilendiğini ifade etti. T10X'un geleceğin aracı olduğunu vurgulayan Tamam, "Yerli olmasının verdiği gururu yaşıyorum" diye konuştu. Zahide Özdemir ise T10X'i çok beğendiğini ve dizaynının çok güzel olduğunu belirtti. Aracın çok konforlu göründüğüne işaret eden Özdemir, Togg'un ön siparişi için başvurduklarını ve kura sonrası sipariş hakkı kazandıklarını aktardı.
DOLANDIRICILARDAN SAHTE SİTE OYUNU
Mersin polisi, kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yerli otomobil Togg satın almak isteyen 21 kişiyi dolandıran 3 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli banka hesaplarında bulunan 1 milyon 316 bin 500 lira tutara bloke koyduran polis, mağdur olan vatandaşların parasını kurtardı. Mersin'e getirilen Y.Ç., O.T. ve E.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İstanbul'da adliyeye götürülen S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.