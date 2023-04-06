CVK maden halka arz kaç lot verir? CVK Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

Borsada işlem gören birçok şirketin halka arz süreci devam ediyor. Bu şirketlerden birisi de CVK Madencilik oldu. Bu kapsamda arama motorlarında 'CVK Madencilik halka arz ne zaman' sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki, CVK madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? CVK maden halka arz kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte detaylar...
CVKMD CVK MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açılıyor. Talep toplama tarihleri de belli oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Madencilik halka arzı bu hafta gerçekleştirilecek.
CVK Madencilik'in talep toplama süreci 2 gün sürecek olup 6 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında pay satışı yapılacak.
CVK MADENCİLİK HİSSE KODU NEDİR?
CVK Madencilik hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.