CVK maden halka arz kaç lot verir? CVK Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

Borsada işlem gören birçok şirketin halka arz süreci devam ediyor. Bu şirketlerden birisi de CVK Madencilik oldu. Bu kapsamda arama motorlarında 'CVK Madencilik halka arz ne zaman' sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki, CVK madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? CVK maden halka arz kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte detaylar...