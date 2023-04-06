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    • Ekonomi
    • 07.04.2023 08:53
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    • 07.04.2023 08:53
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    CVK maden halka arz kaç lot verir? CVK Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?

    Halka arz sürecini başlatan bir diğer şirket CVK Madencilik oldu. Peki, CVK madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? CVK maden halka arz kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    CVK Madencilik halka arz ne zaman?

    Borsada işlem gören birçok şirketin halka arz süreci devam ediyor. Bu şirketlerden birisi de CVK Madencilik oldu. Bu kapsamda arama motorlarında 'CVK Madencilik halka arz ne zaman' sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki, CVK madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? CVK maden halka arz kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte detaylar...

    CVKMD CVK MADENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Türkiye'nin en büyük krom ihracatçılarından CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açılıyor. Talep toplama tarihleri de belli oldu.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan CVK Madencilik halka arzı bu hafta gerçekleştirilecek.

    CVK Madencilik'in talep toplama süreci 2 gün sürecek olup 6 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında pay satışı yapılacak.

    CVK MADENCİLİK HİSSE KODU NEDİR?

    CVK Madencilik hisse kodu #CVKMD olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

        CVK MADENCİLİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

        Cvk Maden İşletmeleri halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar, 105 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

        Halk arz aşamasında satılan paylar, SPK'nin son düzenlemesinden sonra bireysele eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

        CVK MADENCİLİK KAÇ LOT VERİYOR?

        CVK madencilik toplamda 8.400.000 TL lot verecek.

        CVKMD halka arzında 8.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek olup şirket, 7.000.000 TL sermaye artırımıyla birlikte ortaklara ait 1.400.000 TL nominal değerli payın satışını gerçekleştirecek.

        Mevcut duruma göre CVK Maden İşletmeleri halka arz büyüklüğü yaklaşık 882 milyon TL olurken şirketin halka açıklık oranı %20 olacak.

        Şirket paylarının halka arzında "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı yöntemi" uygulanacak. Halka arz Tera Yatırım'ın liderliğindeki 38 aracı kurumun katıldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.

        CVK MADENCİLİK HANGİ BANKALAR VERİYOR?

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank A.Ş.

        ALB Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası

        Alternatif Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Özel Bankacılık şubeleri

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Finans Bank A.Ş.

        Sanko Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

            CVK MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

            CVK Madencilik halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

            Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

            CVK MADENCİLİK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

            CVK Madencilik'in borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı.

            Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

            "Haberimizde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez''
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            Haberler Ekonomi CVK maden halka arz kaç lot verir? CVK Madencilik halka arz ne zaman, hangi bankalardan yapılacak? Eşit mi, oransal mı?
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