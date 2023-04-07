Başkan Erdoğan'dan emeklilere tam destek: "Çalışırken de emeklilikte de hep yanlarında olacağız"

Emeklilerle Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından da emeklilerle ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, o günkü kurla 50

dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, ayrıca emeklilerle ilgili yaptıkları düzenlemeleri içeren bir infografik de paylaştı.