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    Başkan Erdoğan'dan emeklilere tam destek: "Çalışırken de emeklilikte de hep yanlarında olacağız"

    En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükselttiklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ‘Çalışırken de emeklilikte de hep yanlarında olacağız’ dedi.

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    Emeklilere destek yağmuru

    Emeklilerle Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından da emeklilerle ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde emekli maaşı 66 lira, o günkü kurla 50
    dolar olan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Çalışırken de emeklilik döneminde de insanımızın hep yanında olacağız" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, ayrıca emeklilerle ilgili yaptıkları düzenlemeleri içeren bir infografik de paylaştı.



    AYLIK FARKI YATIYOR
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, muharip gazilerin aylık farklarının hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, muharip gazilerin aylıklarının, çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/ aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1 Nisan'dan itibaren 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Mart itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961 lira 25 kuruş aylık almakta olan gazilerimizin aylıkları, 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 lira 7 kuruşa, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220 lira 93 kuruştan 6 bin 635 lira 30 kuruşa yükseltilecek" denildi.

        Emekli köy korucularının en düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liraya çıkartıldı. 1 Nisan'dan geçerli aylık farkları bugün hesaplara yatırılacak.



        ÖĞRETMENLERE 2 KOLAYLIK
        Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere ilişkin 2 önemli düzenlemeye imza attı. Düzenlemelerin ilki, EYT yasası kapsamında emekli olmak üzere görevden ayrılıp tekrar aynı işyerinde göreve başlayacak personele yönelik yapıldı. Bu kapsamda, özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek. Bu durumda olan öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan 'en az 1 yıllık sözleşme süresi' koşulu aranmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde görev yapan kadrolu öğretmenlere de il içinde isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verildi.

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