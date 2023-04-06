Kalyon konteyner kent 3 bin depremzedenin yuvası oldu





DEPREMZEDELERE PRİM DESTEĞİ

Depremden etkilenen iller, en üst teşviklerin uygulandığı Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı. Yeniden yapılan fabrika için 10 yıl sigorta prim muafiyeti uygulanacak. Sigorta primi işveren ve işçi hissesi desteği sağlanacak. Enerji giderlerinin yüzde 30'u toplam 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca karşılanacak, makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlanacak, kurumlar vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak, yatırım yeri tahsisi sağlanacak.

HAZAL ATEŞ

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