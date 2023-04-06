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    Kalyon konteyner kent 3 bin depremzedenin yuvası oldu

    3 bin depremzedenin barındığı Kalyon Konteyner Kent’te psikolojik destekten mesleki eğitime kadar her ihtiyaç için çözüm üretildi. Hak sahiplerine teslim edilen konteyner kentte sağlıktan eğitime, kültürden sosyal yaşama birçok alanda faaliyet yürütülüyor.

    Depremzedelere yuva oldu

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan 3 bin kişilik konteyner kentte yaşam sürüyor. Kalyon Holding tarafından 10 Şubat'ta inşaatına başlanan ve 20 Şubat'tan itibaren hak sahiplerine teslim edilen konteyner kentte sağlıktan eğitime, kültürden sosyal yaşama birçok alanda faaliyet yürütülüyor.

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Konteyner kentte psikoloji bölümünün liderliğinde psikososyal çadırın yer aldığını belirten Dereli, depremzedelerin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için hayata geçirilen 'Üreterek İyileşiyorum Projesi' kapsamında da mesleki eğitim verildiğini kaydetti.

    Sınava hazırlanan öğrencilere eğitim verildiğini, ayrıca depremzedelere yönelik protez üretim çalışması yaptıklarını anlatan Dereli, İslahiye'nin haricinde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hizmet verdiklerini dile getirdi.



        DEPREMZEDELERE PRİM DESTEĞİ
        Depremden etkilenen iller, en üst teşviklerin uygulandığı Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındı. Yeniden yapılan fabrika için 10 yıl sigorta prim muafiyeti uygulanacak. Sigorta primi işveren ve işçi hissesi desteği sağlanacak. Enerji giderlerinin yüzde 30'u toplam 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca karşılanacak, makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası sağlanacak, kurumlar vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak, yatırım yeri tahsisi sağlanacak.
        HAZAL ATEŞ

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        Haberler Ekonomi Kalyon konteyner kent 3 bin depremzedenin yuvası oldu
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