Gram altın rekora koşuyor: ABD’deki banka krizleri altına olan talebi artırdı

Altın hem yurt içinde hem yurt dışında rekor kırdı. ABD'de fabrika siparişlerinin Şubat'ta beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 0.7 düştüğünün ve açık iş sayısının 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına gerilediğinin açıklanmasıyla altın yönünü yukarı çevirdi. Ons altın Asya piyasalarının açılmasıyla 2.025 dolara kadar yükseldi. Aynı saatlerde yurt içinde gram altın 1.252 lirayı aşarak rekor kırdı. Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdam artışının 145 binle 210 binlik beklentinin altında kaldığı açıklandı. Bu verinin ardından ise ons fiyatı 2.030 doları, gram altın fiyatı 1.256 lirayı aştı.



YARIN ÖNEMLİ GÜN

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Tarım dışı istihdamın beklentilerden zayıf gelmesinin altın fiyatlarında yukarı yönlü etkiye neden olabileceği belirtildi. İçeride dolar kuru da altın üzerinde etkili oluyor.

ABD'DE BANKALAR BATIYOR EKONOMIST

Nouriel Roubini, bankacılık krizinin sona ermekten çok uzak olduğuna ve ABD'li yetkililerin bankacılık sisteminin 'sağlam' olduğu konusunda ısrar ederek kendilerine yalnızca biraz zaman kazandırdığına inandığını belirterek, finansal bir çöküşün kaçınılmaz hale geldiği konusunda uyarıda bulundu. Roubini, "Yüzlerce küçük banka kelimenin tam anlamıyla iflas etmiş durumda, yani temel sorun bu" dedi.