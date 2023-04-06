Emekliye erken ödeme müjdesi: 19 Nisan'da hesaplara yatacak





DUL VE YETİME DE ZAM

Taban aylık ve ikramiye ödemelerinden dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Yüzde 75 hissesi olan dul eşlere 5 bin 625 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak. İkramiyeleri de 875 lira yerine bin 500 lira olacak. Yüzde 50 hissesi olanın ölüm aylığında en düşük tutar 2 bin 750 liradan 3 bin 750 liraya yükselirken, ikramiyeleri de 550 liradan bin liraya çıktı. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az aylık ödenmeyecek. Bayram ikramiyeleri de 500 lira olacak.



EYT'DE ÖDEMELER BAŞLADI

Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler dün yapılmaya başlandı. 1 Nisan tarihi ile tahsis numarasına göre belirlenen maaş tarihi arasında geçen süre için fark ödeniyor. Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor

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