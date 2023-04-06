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    Emekliye erken ödeme müjdesi: 19 Nisan'da hesaplara yatacak

    Aralarında EYT’lilerin de olduğu emeklilere erken maaş ve ikramiye müjdesi geldi. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ve ikramiyeleri 14-18 Nisan’da ödenecek. Memur emeklileri de 19 Nisan’da ikramiyelerini alacak.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Emekliye çifte bayram

    Emeklilere bayram müjdesi geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları bayram nedeniyle erkene çekilirken, Ramazan Bayramı ikramiye tarihleri de belli oldu.

    İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre; SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında olanların aylık ve ikramiyeleri ise ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da ikramiyeleri 19 Nisan'da verilecek.

    HANGİ EYT'LİLER ALACAK?
    Erken yapılacak ödemelerden, Mart ayında başvurup emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlanan EYT'liler de yararlanacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlar ise Mayıs'ta 1 Nisan itibaren biriken tüm aylıklarını ve ikramiyesini alabilecek. Bir hak kaybı olmayacak.

        EN AZ 7.500 TL MAAŞ 2.000 TL İKRAMİYE
        En düşük emekli aylığı ödemesini 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesini de bin 100 liradan 2 bin liraya yükselten yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En az 7 bin 500 lira, bu ayki maaş döneminden itibaren verilmeye başlanacak. Emeklilere bu ay en az ek ödeme dahil 7 bin 500 lira maaş yatırılacak. Maaşları bu tutarın altında olan emeklilerin ödemeleri 7 bin 500 liraya tamamlanacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'liler de bu imkandan yararlanacak. 2 bin lira ikramiye de bu bayramdan itibaren uygulanacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 2 bin lira yatırılacak.



        DUL VE YETİME DE ZAM
        Taban aylık ve ikramiye ödemelerinden dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Yüzde 75 hissesi olan dul eşlere 5 bin 625 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak. İkramiyeleri de 875 lira yerine bin 500 lira olacak. Yüzde 50 hissesi olanın ölüm aylığında en düşük tutar 2 bin 750 liradan 3 bin 750 liraya yükselirken, ikramiyeleri de 550 liradan bin liraya çıktı. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az aylık ödenmeyecek. Bayram ikramiyeleri de 500 lira olacak.

        EYT'DE ÖDEMELER BAŞLADI
        Mart ayında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler dün yapılmaya başlandı. 1 Nisan tarihi ile tahsis numarasına göre belirlenen maaş tarihi arasında geçen süre için fark ödeniyor. Örneğin; emekli aylığı ödeme tarihi ayın 17'si olana 16 günlük maaş farkı veriliyor. Maaş ödeme günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor

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