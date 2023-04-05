-Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

-Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

-Takı şeklindeki altınlarda takının modeline göre işçiliği değişiktir. Genelde en basit altın takının işçiliği, 24 ayar altının gram fiyatının ¼' ü kadar ,en özel takının işçiliği ise 24 ayar altının gram fiyatına eşit olur.

-Tasarruf amaçlı altın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih ediniz.

-Altını tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan alınız.

-Cumhuriyet Altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur.

-Osmanlı Altınlarını ( son altı padişahın altınlarının alım satımı serbesttir. Sultan Aziz, Sultan mecid, Sultan Murad, Sultan Hamid, Sulan Reşat, Sultan Vahid) alırken daha dikkatli olmanız gerekir. Bu altınlar en az 80-100 yıl öncesinde tedavüle çıktıklarından günümüze kadar çoğu kulplu halde bulunur. Bu nedenle kulpsuz olanları daha değerlidir.

-Sultan Reşat Altınları halkımız tarafından daha çok tutulduğundan geçmiş yıllarda taklitleri o derece fazla yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Altınlarından Sultan Reşat altını alırken daha titiz olmalısınız.