POLHO, CIMSA, MEDTR, PETUN, DYOBY, SAHO temettü ödemeleri! 203 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! Şirketler peş peşe duyurdu!

Nisan ayının gelmesiyle birlikte temettü ödeme tarihleri peş peşe duyuruldu! İşte temettü ödeyecek şirketler...
POLİSAN TEMETTÜ ÖDEMESİ! - 7 NİSAN
Polisan Holding A.Ş. (POLHO) 2023 temettü ödemelerini bu hafta gerçekleştirecek. POLHO hissedarları hisse başına net yüzde 35,59656 temettü alacak. Polisan Holding A.Ş. (POLHO) 2023 temettü ödemelerini bu hafta gerçekleştireceğini açıkladı. POLHO yatırımcılarına hisse başına brüt 0,3955174 TL temettü alacak. Stopaj oranı düşüldüğünde yatırımcıların hesaplarına hisse başına net 0,3559656 TL kar payı geçecek.
ÇİMSA (CIMSA) - 5 NİSAN
1 hisseye brüt 2,9611107 TL (net 2,6649996 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü hak kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.