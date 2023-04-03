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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 16:09
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    • 03.04.2023 16:09
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    POLHO, CIMSA, MEDTR, PETUN, DYOBY, SAHO temettü ödemeleri! 203 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! Şirketler peş peşe duyurdu!

    Nisan ayı temettü ödemeleri peş peşe duyuruldu! Yatırımcılar şirketlerin ne zaman ödeme yapacağını merak ediyor. İşte 2023 Nisan ayı temettü ödeyecek şirketler...

    takvim.com.tr
    203 Nisan temettü ödeme takvimi!

    Nisan ayının gelmesiyle birlikte temettü ödeme tarihleri peş peşe duyuruldu! İşte temettü ödeyecek şirketler...

    POLİSAN TEMETTÜ ÖDEMESİ! - 7 NİSAN

    Polisan Holding A.Ş. (POLHO) 2023 temettü ödemelerini bu hafta gerçekleştirecek. POLHO hissedarları hisse başına net yüzde 35,59656 temettü alacak. Polisan Holding A.Ş. (POLHO) 2023 temettü ödemelerini bu hafta gerçekleştireceğini açıkladı. POLHO yatırımcılarına hisse başına brüt 0,3955174 TL temettü alacak. Stopaj oranı düşüldüğünde yatırımcıların hesaplarına hisse başına net 0,3559656 TL kar payı geçecek.

    ÇİMSA (CIMSA) - 5 NİSAN

    1 hisseye brüt 2,9611107 TL (net 2,6649996 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü hak kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

        MEDİTERA TIBBİ MALZEME(MEDTR) - 5 NİSAN

        1 hisseye brüt 0,2521008 TL (net 0,2268907 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü hak kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

        PINAR ENTEGRE ET VE UN (PETUN) - 5 NİSAN

        1 hisseye brüt 3,14 TL (net 2,826 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

        DYO BOYA (DYOBY) - 5 NİSAN

        1 hisseye brüt 1,03 TL (net 0,927 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

            SABANCI HOLDİNG (SAHOL) - 5 NİSAN

            1 hisseye brüt 1,75 TL (net 1,575 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

            PINAR SÜT (PNSUT) - 5 NİSAN

            1 hisseye brüt 3,87 TL (net 3,483 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

            İŞ BANKASI A (ISATR) - 5 NİSAN

            1 hisseye brüt 108,28699 TL (net 97,4582910 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

            - İş Bankası B (#ISBTR), 1 hisseye brüt 4,338262 TL (net 3,9044358 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

            - İş Bankası C (#ISCTR), 1 hisseye brüt 0,9230436 TL (net 0,8307392 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

            - İş Bankası Kurucu (#ISKUR), 1 hisseye brüt 15,7249837 TL (net 14,1524853 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

                EREGL TEMETTÜ KARARI

                09.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kâr payı dağıtımına ilişkin hususlar Yönetim Kurulu'nun 2022 dönemi faaliyetleri çerçevesinde kâr payı dağıtılmayacağını böyle bir durum oluşmamış olması nedeni ile kar payı dağıtılmamasına, Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.
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                Haberler Ekonomi POLHO, CIMSA, MEDTR, PETUN, DYOBY, SAHO temettü ödemeleri! 203 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! Şirketler peş peşe duyurdu!
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