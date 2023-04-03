POLHO, CIMSA, MEDTR, PETUN, DYOBY, SAHO temettü ödemeleri! 203 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! Şirketler peş peşe duyurdu!

İŞ BANKASI A (ISATR) - 5 NİSAN



1 hisseye brüt 108,28699 TL (net 97,4582910 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

- İş Bankası B (#ISBTR), 1 hisseye brüt 4,338262 TL (net 3,9044358 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

- İş Bankası C (#ISCTR), 1 hisseye brüt 0,9230436 TL (net 0,8307392 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.

- İş Bankası Kurucu (#ISKUR), 1 hisseye brüt 15,7249837 TL (net 14,1524853 TL ) nakit temettü ödemesi yapacak olan şirket hissedarları nakit temettüyü 03.04.2023 günü kazanacak. Hesaplara geçmesi ise iki iş günü sonra 05.04.2023 günü olacak.