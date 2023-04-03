Nisan 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED ödemeleri erkene çekilecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Peki, Nisan 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED ödemeleri erkene çekilecek mi? İşte detaylar...
NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Nisan ayı SED ödemeleri hakkında henüz açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
MART AYI SED YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla martta 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.