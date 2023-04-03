Nisan 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED ödemeleri erkene çekilecek mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Peki, Nisan 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan ayı SED ödemeleri erkene çekilecek mi? İşte detaylar...