Nisan 2023 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? İL İL ÖDEME TAKVİMİ!

Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşları erken mi yatacak? Nisan 2023 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? İL İL ÖDEME TAKVİMİ!
NİSAN AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.
Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.