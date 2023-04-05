Lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs miktarları yükseldi





İHRACAT REKOR KIRDI

Mart'ta 23.6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına ulaşıldı. İlk çeyrekte yüzde 2.5'lik artışla 61.6 milyar dolara çıkan ihracatta, Mart sonu itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 8.6 büyümeyle 255.7 milyar dolar aşıldı. Böylece ihracatta yıllık bazda da rekor kırılmış oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu başarıyı, eurodolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim" dedi.



OTOMOTİV GAZA BASTI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Mart ayına göre yüzde 61.7 büyüyerek 103 bin 929 adet oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek Mart ayı olarak kayıtlara geçti. Mart'ta otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75.3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ilk 3 ayda da yüzde 55.2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.



KARBONDİOKSİT SALINIMINI AZALTTI

Henkel 32. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayarak, sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerini uygulama konusunda kaydettiği ilerlemeyi duyurdu. Henkel CEO'su Carsten Knobel, "İddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin büyük çoğunluğunda ilerleme kaydetmeyi başardık" dedi. Üretimdeki karbondioksit salınımlarını yüzde 55 azaltan şirket, yenilenebilir kaynaklardan aldığı elektriğin payını da yüzde 70'e çıkardı.



GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR

Bıotrend, Honeywell'in UpCycle Process teknolojisini kullanarak yapılacak olan ticari ölçekli ilk ileri plastik atık geri dönüşüm tesisi için anlaşma yaptı. Biotrend Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, "Honeywell UOP'nin lisanslı UpCycle teknolojisini kullanacak olan tesisimizin başlangıçta yılda 60 bin metrik ton atık işleme ve geri dönüştürme kapasitesine sahip olmasını bekliyoruz" Tuncer Mutlucan diye konuştu.



TESLA TÜRKİYE'DE

ABD'li şadamı Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla'nın Türkiye'de resmi satışı başladı. Tesla, Model Y için ön sipariş almaya başlarken, teslimatlar ise Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Arkadan itişli 455 km menzile sahip Standard Range versiyonu 1 milyon 563 bin 246, çift motorlu, dört çeker aktarma organına sahip Model Long Range de 1 milyon 634 bin 719 lira fiyatla satılıyor.



KUŞ GİTTİ, KÖPEK GELDİ

Elon Musk Twitter'ın web arayüzünde klasik 'kuş' logosunu Dogecoin logosuyla değiştirdi. Dogecoin fiyatı bir günde yüzde 25 yükseldi. Bu kripto paradaki günlük işlem hacmi 525 milyon dolardan 4.1 milyar dolara çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN