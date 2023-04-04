Borsa 4 Nisan 2023 tarihini yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,82 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişeleriyle piyasalarda yön arayışının sürdüğünü belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını vurguladı.