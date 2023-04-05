4D, Kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İlave tediye 2. taksit ödemeleri YATTI MI 2023? Nisan 2023 tediye tarihleri!

İkinci 13 günlük bölümü 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak.

HERKESE FARKLI TUTAR ÖDENECEK



Ödemeler maaşa göre değişecek.

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak.

Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.

Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek.