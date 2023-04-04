'İş'te 4 gün mesai formülü! Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, Türkiye'de bir ilke imza attı

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, Türkiye'de bir ilke imza attı. Şirket, 1 Ocak- 31 Mart arasında deneme sürecini uyguladıkları haftada 4 gün çalışma sistemini bin 450 çalışanından mesai ücreti almayan 225'i için kalıcı hale getirdiklerini duyurdu. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, uygulamanın çalışanların memnuniyetinin yanı sıra, üretkenliği ve verimliliği de olumlu etkilediğini söyledi. Şirket, eksik çalışılan gün için maaş ve yan haklarda da herhangi bir kesintiye gitmemişti. Haftada 4 gün mesai yapan çalışanlar, yine önceki gibi 08.00- 17.00 saatleri arasında çalışmıştı. Şirket, haftada 4 gün mesai nedeniyle çalışan sayısında bir artışa gitmedi, var olan norm kadrosuyla süreci yönetti. Pilot uygulamanın sonuçlarını paylaşan Cengiz Taş "Çalışanların haftada 4 gün çalıştığında iş terminlerinde ve toplantı gibi katılımlarında bir aksama yaşanmadığı, sürecin çalışma verimliliğini yükselttiği, iş yaşam dengesini olumlu etkilediği, şirkete olan bağlılığı ve motivasyonu artırdığı gibi çıktılara ulaşıldı" dedi.



İŞ BAŞVURULARI YÜZDE 100 ARTTI

Haftada 4 gün mesai uygulamasının başlamasının ardından, Aksa Akrilik'e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 artış gösterdi. Aksa Akrilik'in iyi yetenekleri çekme potansiyeli ciddi ölçüde arttı. Şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşılan içeriklerin görüntülenmelerinde ve ilgili paylaşımlarda artış kaydedildi.



ÇALIŞANLARLA ANKET YAPILDI

✔ Yüzde 93'ü uygulamanın motivasyonunu artırdığını belirtti.

✔ Yüzde 97'si uygulamaya dahil olduğunda işlerini termininde teslim edebildiğini söyledi.

✔ Yüzde 94'ü uygulamanın iş yaşam dengesini olumlu etkilediğini belirtti.

✔ Yüzde 85'i uygulamanın çalışma verimliliğini artırdığını ifade etti.

✔ YÜZDE 89'u uygulamaya dahil olduklarında eğitim, toplantı gibi organizasyonlara katılımlarında bir aksama yaşamadığını aktardı.

✔ YÜZDE 86'sı uygulamanın şirkete bağlılığı artırdığını vurguladı.

✔ YÜZDE 79'u ekibindeki çalışanların yedeklenmesini olumlu etkilediğini belirtti.

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