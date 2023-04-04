NİSAN 2023 zamlı emekli maaşı ÖDEME TARİHLERİ! 7500 TL emekli maaşı Resmi Gazetede yayımlandı mı? SSK, Bağkur, 4C ayın kaçında maaş alacak?

7.500 TL emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı ve kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ödemeleri ise ödeme tarihleri genellikle kimlik numarasının son rakamına göre belirlenir. Peki zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...