2023 TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ: Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar?

TESLA 2023 FİYAT LİSTESİ

Tesla Model Y Türkiye'de üç farklı donanım paketi ile satışa sunulacak.

455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin 732 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range, 533 km menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satışa çıkıyor.