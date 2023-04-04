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    • Ekonomi
    • 04.04.2023 11:51
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    • 04.04.2023 11:51
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    2023 TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ: Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar?

    Tesla Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı. Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil Tesla'nın Türkiye satış fiyatı ve modeli belli oldu. Peki, Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ!

    ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın Türkiye'de satışa sunacağı model ve fiyat listesi resmen açıklandı. Peki, Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar? İşte detaylar...

    TESLA 2023 FİYAT LİSTESİ

    Tesla Model Y Türkiye'de üç farklı donanım paketi ile satışa sunulacak.

    455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin 732 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range, 533 km menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satışa çıkıyor.

    Aracın üst pkaeti olan 514 km menzile sahip Model Y Performance ise 1 milyon 778 bin 832 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker model 0'dan 100'e 3,7 snde ulaşıyor.

        Otonom sistemin standart olacağı modeller 3 farklı donanım seviyesiyle gelecek. FSD (Full-Self-Driving) sisteminin Mayıs ayına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Gelişmiş otonom sistem ise opsiyonel olarak 100 bin TL'lik bir fiyatlar sunulacak.

        TESLA SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

        Tesla Model Y için başvurular 4 Nisan saat 10:00'dan itibaren Tesla uygulaması üzerinden alınmaya başlanacak. Ön sipariş bedeli olarak 10 bin TL istenecek. İlk teslimatlar Mayıs ayı içerisinde yapılacak.
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        Haberler Ekonomi 2023 TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ: Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar?
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