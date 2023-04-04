2023 TESLA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ: Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar?

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın Türkiye'de satışa sunacağı model ve fiyat listesi resmen açıklandı. Peki, Tesla Model Y nasıl satın alınır, kaç TL? Tesla ön başvuru nasıl yapılır, kapora ne kadar? İşte detaylar...
TESLA 2023 FİYAT LİSTESİ
Tesla Model Y Türkiye'de üç farklı donanım paketi ile satışa sunulacak.
455 km menzilli Model Y 1 milyon 548 bin 732 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker Model Y Long Range, 533 km menzile sahip ve 1 milyon 619 bin 532 TL'den satışa çıkıyor.
Aracın üst pkaeti olan 514 km menzile sahip Model Y Performance ise 1 milyon 778 bin 832 TL'den satılacak. Çift motorlu dört çeker model 0'dan 100'e 3,7 snde ulaşıyor.