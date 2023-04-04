4-5-6 Nisan evde bakım maaşı yatacak iller listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Nisan maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ NİSAN 2023
Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.