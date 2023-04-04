Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.04.2023 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2023 15:08
    ABONE OL

    4-5-6 Nisan evde bakım maaşı yatacak iller listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

    Evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller nisan ayı itibariyle sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, 4-5-6 Nisan evde bakım maaşı yatacak iller listesi açıklandı mı? Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    4-5-6 Nisan evde bakım maaşı yatacak iller listesi 2023!

    Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Nisan maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ NİSAN 2023

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        GENAR 14 Mayıs seçimleri için son anketini açıkladı!
        Haberler Ekonomi 4-5-6 Nisan evde bakım maaşı yatacak iller listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?
            loading
            SON DAKİKA