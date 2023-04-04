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    • Ekonomi
    • 04.04.2023 11:23
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    • 04.04.2023 11:24
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    İhracatta rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu

    Son dakika haberleri... Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı.  Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.

    İhracatta rekor!
    Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
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    Haberler Ekonomi İhracatta rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu
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