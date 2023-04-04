Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
- Ekonomi
- 04.04.2023 11:23
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- Son Güncelleme:
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- 04.04.2023 11:24
İhracatta rekor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu
Son dakika haberleri... Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
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