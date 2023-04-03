Teknelerin rotası Bodrum’a çevrildi

Türkiye'nin eşsiz koylarında kalabalıktan uzak dinlenme imkanı sunan, özellikle Covid-19 salgını döneminde ilginin arttığı tekne tatillerine talep salgın sonrasında da devam ediyor. 2023 yılı erken rezervasyon dönemi, Nisan ayının sonuna kadar devam ediyor. viravira. co'nun Kurucu Ortağı ve CEO'su Baran Yıldırım, "Geçen sene erken rezervasyondaki doluluk oranımız yüzde 60 iken, 2023 yılında beklentimiz bu oranın yüzde 70-75 seviyelerine çıkması" dedi. Yıldırım, erken rezervasyon fırsatlarında ilk çeyrekte en çok tercih edilen rotaların Bodrum, Göcek ve Fethiye şeklinde devam ettiğini söyledi.
DİLİMİ 51 TL
İSTANBUL'DA İran karpuzları tezgahlarda yerini aldı. Kilosu da 20 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkıyor. Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci, "Dilimini 1.5 kiloya denk gelecek şekilde kesip 51 liraya satıyoruz. Dilim daha çok tercih ediliyor" diye konuştu. Remzi Emeç de "Adana karpuzu 40 gün sonra gelecek. Bol gelirse fiyatlar düşer" dedi.
1923 MÜZİKALİ SAHNELENİYOR
ÇOLPAN İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, PiuEntertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen 1923 müzikali izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları 1.5 yıl süren, sahne üstünde ve arkasında 200 kişilik ekip çalışmasıyla hayata geçirilen müzikalin prömiyeri 23 Nisan'da Askıda Ne Var iş birliği ile öğrenciler ücretsiz ağırlanarak gerçekleştirecek.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA DESTEK
AKÇANSA ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı. Genel Müdür Vecih Yılmaz, "Bu yıl ilk kez yayınladığımız raporumuz ile finansal sonuçlarımızın yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında gösterdiğimiz performansımızı yarattığımız değer ölçeğinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Küresel iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalarımızı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.
DİLİMİ 51 TL
İSTANBUL'DA İran karpuzları tezgahlarda yerini aldı. Kilosu da 20 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkıyor. Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci, "Dilimini 1.5 kiloya denk gelecek şekilde kesip 51 liraya satıyoruz. Dilim daha çok tercih ediliyor" diye konuştu. Remzi Emeç de "Adana karpuzu 40 gün sonra gelecek. Bol gelirse fiyatlar düşer" dedi.
1923 MÜZİKALİ SAHNELENİYOR
ÇOLPAN İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, PiuEntertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyet'in kuruluş hikayesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen 1923 müzikali izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları 1.5 yıl süren, sahne üstünde ve arkasında 200 kişilik ekip çalışmasıyla hayata geçirilen müzikalin prömiyeri 23 Nisan'da Askıda Ne Var iş birliği ile öğrenciler ücretsiz ağırlanarak gerçekleştirecek.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA DESTEK
AKÇANSA ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı. Genel Müdür Vecih Yılmaz, "Bu yıl ilk kez yayınladığımız raporumuz ile finansal sonuçlarımızın yanında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında gösterdiğimiz performansımızı yarattığımız değer ölçeğinde kamuoyu ile paylaşıyoruz. Küresel iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen örnek uygulamalarımızı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.