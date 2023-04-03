3 Nisan Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulanabiliyor. e-Devlet üzerinden evde bakım parası sorgulaması yapmak isteyenler, T.C. Kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapabilir. Arama çubuğuna Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazabilir ve ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Evde bakım parası bilgilerine ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasından da ulaşabilirsiniz.

Evde bakım aylığı sorgulamaları SMS ile de yapılabilir. Ziraat Bankası'ndan mesaj alanlar bu şekilde sorgulama yapmak için mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS gönderebilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.