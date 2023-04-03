3 Nisan Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 3 Nisan Pazartesi günü araştırılıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor.
EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN YATAR MI?
Bu ay emekli maaşına yapılan zam haricinde Ramazan Bayramı'nın olması dolayısıyla evde bakım maaşlarının erken yatacağı düşünülüyordu. Konuyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NİSAN 2023
2023 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemelerin ayın 15'inden sonra başlayacağı tahmin ediliyor.
EVDE BAKIM PARASI KAÇ LİRA?
Temmuz zammından sonra evde bakım maaşı miktarı 3 bin 336 liraya yükselmişti. Emekli ve memurlara yapılan zamla 2023 yılı başında evde bakım maaşının miktarı 4 bin 337 lira olmuştu.