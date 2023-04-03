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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 08:47
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    • 03.04.2023 08:47
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    3 Nisan Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

    3 Nisan Pazartesi evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan aileler evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Şu ana kadar birçok ilde maaşların yatırıldığı öğrenildi. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte, evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde!

    takvim.com.tr
    3 Nisan Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi 3 Nisan Pazartesi günü araştırılıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI ERKEN YATAR MI?

    Bu ay emekli maaşına yapılan zam haricinde Ramazan Bayramı'nın olması dolayısıyla evde bakım maaşlarının erken yatacağı düşünülüyordu. Konuyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NİSAN 2023

    2023 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemelerin ayın 15'inden sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

    EVDE BAKIM PARASI KAÇ LİRA?

    Temmuz zammından sonra evde bakım maaşı miktarı 3 bin 336 liraya yükselmişti. Emekli ve memurlara yapılan zamla 2023 yılı başında evde bakım maaşının miktarı 4 bin 337 lira olmuştu.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulanabiliyor. e-Devlet üzerinden evde bakım parası sorgulaması yapmak isteyenler, T.C. Kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapabilir. Arama çubuğuna Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazabilir ve ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

        Evde bakım parası bilgilerine ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sayfasından da ulaşabilirsiniz.

        Evde bakım aylığı sorgulamaları SMS ile de yapılabilir. Ziraat Bankası'ndan mesaj alanlar bu şekilde sorgulama yapmak için mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS gönderebilir. Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Nisan ayında ihtiyaç sahiplerine aile destek ödemesi de yapılacak. Her ay düzenli olarak verilen aile destek ödemeleri hane başına düşen aylık gelire göre hesaplanıyor.

        450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak

        450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak

        911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak

        1372,30 TL üzeri – 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak

        Aile destek ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yatacağı düşünülüyordu. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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        Haberler Ekonomi 3 Nisan Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Nisan ayı evde bakım maaşları erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
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