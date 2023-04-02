Nisan ayı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK, Bağkur, EYT ödeme takvimi 2023!

Milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? İşte detaylar...
EMEKLİ İKRAMİYESİ %82 ZAMLANDI
SSK, Bağkur ve Emekli sandığından emekli olanlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Son olarak asgari ücret,emekli ve memur maaş zammı sonrası ikramiyelerde artış olup olmadığı merak ediliyordu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinin bu yıl 2.000 TL olduğunu açıkladı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Ancak henüz takvim net olarak belli olmadı.
Ramazan bayramı ikramiyelerinin 14 Nisan Cuma gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
EMEKLİLERE ÇİFTE MÜJDE
Özellikle son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında birçok maaş türünde artışa gidildi. Son olarak 2023'ün Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapılmıştı.
Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşına ara zam yapılarak 7 bin 500 liraya yükseltildi.