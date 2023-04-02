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    • Ekonomi
    • 02.04.2023 17:25
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    • 02.04.2023 17:25
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    Nisan ayı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK, Bağkur, EYT ödeme takvimi 2023!

    Emekli bayram ikramiyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Yapılan zamla birlikte ikramiyeler 2.000 TL'ye çıkarıldı. Böylelikle emekliler 2023 yılında toplamda 4.000 TL ödeme alacak. Peki, Nisan ayı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisan ayı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

    Milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL oldu? İşte detaylar...

    EMEKLİ İKRAMİYESİ %82 ZAMLANDI

    SSK, Bağkur ve Emekli sandığından emekli olanlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Son olarak asgari ücret,emekli ve memur maaş zammı sonrası ikramiyelerde artış olup olmadığı merak ediliyordu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinin bu yıl 2.000 TL olduğunu açıkladı.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Diyanet'in açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara aktarılacak. Ancak henüz takvim net olarak belli olmadı.

    Ramazan bayramı ikramiyelerinin 14 Nisan Cuma gününe kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



    EMEKLİLERE ÇİFTE MÜJDE

    Özellikle son dönemlerde enflasyonla mücadele kapsamında birçok maaş türünde artışa gidildi. Son olarak 2023'ün Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına %30 artış yapılmıştı.

    Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira olarak ödeniyordu. En düşük emekli maaşına ara zam yapılarak 7 bin 500 liraya yükseltildi.



        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE BAŞVURU YAPILACAK MI?

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlar, bayram ikramiyesi için başvuru olup olmadığını sorgular. EYT ile emekli olan ve maaş bağlananların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

        Bayram ikramiyesi ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir ve aylık alanların hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.


        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
        Bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşı alan herkesin hesaplarına aktarılacak. Dul ve Yetim aylığı alanlarda bayram ikramiyesinden yararlanabilir. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik raporu alanlar, yaşlılık aylığı alanlar Ramazan Bayramı öncesinde ödeme alacak.

        Ayrıca vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bayram ikramiyesinden yararlanabilir.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyeleri yattı mı? SSK, Bağkur, EYT ödeme takvimi 2023!
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