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    • Ekonomi
    • 03.04.2023 10:02
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    • 03.04.2023 10:33
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    Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Düşüş sürüyor

    Son dakika haberleri... Enflasyonda düşüş sürüyor! Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyonu yüzde 2,29 olurken yıllık enflasyon 50.1 olarak açıklandı.

    Enflasyon rakamları açıklandı!

    Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı.

    TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyonu yüzde 2,29 olurken yıllık enflasyon 50.1 olarak açıklandı.

    TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MART 2023
    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2023

    Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,30 ile eğitim oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mart 2023

    2023 yılı Mart ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %52,11, aylık %2,19 oldu



        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Düşüş sürüyor
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