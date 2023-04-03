Son dakika: Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı! Düşüş sürüyor

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MART 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu.



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mart 2023