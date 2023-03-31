Son dakika: BOTAŞ duyurdu! Doğal gaza indirim

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarının piyasa şaartları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlendiği ve tüketicilere sunulduğu savunuldu.

DOĞAL GAZA İNDİRİM | VİDEO