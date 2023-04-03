Mega projeler gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında mega projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Yeni Zigana Tüneli, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla ülkenin ulaşımın tüm modlarında üst sıralara taşınacağını söyledi.
İSTANBUL'A BÜYÜK KOLAYLIK
Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metro Hattı için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası 20, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak" dedi.
AVRUPA'NIN EN UZUNU
Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla ulaşımın daha kaliteli, hızlı ve güvenli hale geleceğini dile getirdi. Tünelin, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3. en uzun çift tüplü karayolu tüneli oldu" diye konuştu. Karaismailoğlu, Ankara'da Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'yla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanacağını söyledi.
ANKARA-SİVAS 2 SAAT OLUYOR
Bakan Karaismailoğlu, yakın zamanda hizmete sunacakları Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate ineceğini söyledi. Karaismailoğlu, projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan 1.4 milyon vatandaşın hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizdi.
İSTANBUL'A BÜYÜK KOLAYLIK
Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metro Hattı için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası 20, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak" dedi.
AVRUPA'NIN EN UZUNU
Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin açılmasıyla ulaşımın daha kaliteli, hızlı ve güvenli hale geleceğini dile getirdi. Tünelin, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edildiğini anlatan Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en uzun, dünyanın 3. en uzun çift tüplü karayolu tüneli oldu" diye konuştu. Karaismailoğlu, Ankara'da Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'yla Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımının sağlanacağını söyledi.
ANKARA-SİVAS 2 SAAT OLUYOR
Bakan Karaismailoğlu, yakın zamanda hizmete sunacakları Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate ineceğini söyledi. Karaismailoğlu, projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yaşayan 1.4 milyon vatandaşın hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizdi.