Küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı iniyor...





Bağ-Kur'dan SSK'ya geçsem emekli aylığım artar mı? 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar son 7 yılda en çok primi hangi kurumdan yatırmışsa onun şartlarından emekli oluyor. Bağ-Kur'lular, son 3.5 yılın (1261 gün) prim ödemelerini SSK'lı olarak yaparsa emeklilik statüsünü çevirebiliyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediyor.