Küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı iniyor...

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi gündemde.
Bağ-Kur'dan SSK'ya geçsem emekli aylığım artar mı? 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar son 7 yılda en çok primi hangi kurumdan yatırmışsa onun şartlarından emekli oluyor. Bağ-Kur'lular, son 3.5 yılın (1261 gün) prim ödemelerini SSK'lı olarak yaparsa emeklilik statüsünü çevirebiliyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediyor.