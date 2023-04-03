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    Küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı iniyor...

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek model üstünde çalıştıklarını söyledi, heyecanlı bekleyiş başladı. Prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenerek 9000’den 7200’e indirilmesi gündemde...

    Hazal Ateş
    Küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik

    Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi gündemde.



    İşte merak edilen soruların yanıtları:

    Emeklilik açısından Bağ-Kur ile SSK arasındaki farklar neler? 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7200 olarak belirlendi. Ancak Bağ- Kur'lular için bu süre 9000 gün.



    Bağ-Kur'dan SSK'ya geçsem emekli aylığım artar mı? 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar son 7 yılda en çok primi hangi kurumdan yatırmışsa onun şartlarından emekli oluyor. Bağ-Kur'lular, son 3.5 yılın (1261 gün) prim ödemelerini SSK'lı olarak yaparsa emeklilik statüsünü çevirebiliyor. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediyor.



        Kısmi emeklilik koşulları aynı mı? SSK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kur'da en az 5400 gün prim gerekiyor.



        Prim eşitlemesi bütün Bağ-Kur'luları mı kapsayacak? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ifadelerine göre, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın, emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu sayede Bağ- Kur'lular 9000 prim günü yerine 7200 günle emekli olabilecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki 1800 günlük (5 yıl) süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

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        Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
        Haberler Ekonomi Küçük esnafa 5 yıl erken emeklilik! Prim şartı iniyor...
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