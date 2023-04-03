Her keseye göre tatil! Turizme bayram dopingi...





156 BİN TL'YE OTEL VAR

2 kişi 3 gün bayram tatili yapmak için Belek'te her şey dahil otellere 6 bin 247 ile 73 bin 933 lira arasında ödeme yapmak gerekiyor. Oda+kahvaltı fiyat Çeşme'de 2 bin 550, Bodrum'da bin 950 liradan başlıyor. Ancak 3 gün oda+kahvaltı konaklama yapacak çiftlerden 156 bin lira isteyen otel bile var.







BALKANLAR 99 EURO

Otobüsle 2 gece Balkanlar turu kişi başı 99 eurodan başlarken, uçakla 7 gece turlar 529 euroya kadar çıkıyor. 3 gece Prag turu 434, 6 gece İspanya-Endülüs turu 699 eurodan sunuluyor.



