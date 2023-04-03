Her keseye göre tatil! Turizme bayram dopingi...

Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla aynı döneme denk geliyor. Bu nedenle bu dönemde turizmde önemli hareketlilik bekleniyor. Acenteler hem yurt içi hem yurt dışı turları hazırlarken; sahillerde de rezervasyonların hareketlendiği belirtiliyor.
500 TL'YE KÜLTÜR TURU
Ramazan Bayramı tatilinde İstanbul çıkışlı günübirlik turlar kişi başı 499 liradan başlıyor. Turun içeriğine, gidilecek yere göre fiyatlar farklılık gösteriyor.
Otelde 1 gece konaklamalı olarak kişi başı bin 699 liraya Batı Karadeniz, bin 899 liraya Yedigöller, bin 999 liraya Edirne İğneada, 2 bin 299 liraya Gökçeada-Bozcada turuna katılmak mümkün. Bayramı Kapadokya'da geçirmek isteyenlere kişi başına 2 bin 299 liraya paket tur olduğu gibi, tur dışında otelde konaklamak isteyenler 2 kişi 3 gün oda+kahvaltıya seçtiği yere göre 3 bin 105 ile 43 bin lira arasında ödeme yapıyor.
156 BİN TL'YE OTEL VAR
2 kişi 3 gün bayram tatili yapmak için Belek'te her şey dahil otellere 6 bin 247 ile 73 bin 933 lira arasında ödeme yapmak gerekiyor. Oda+kahvaltı fiyat Çeşme'de 2 bin 550, Bodrum'da bin 950 liradan başlıyor. Ancak 3 gün oda+kahvaltı konaklama yapacak çiftlerden 156 bin lira isteyen otel bile var.
BALKANLAR 99 EURO
Otobüsle 2 gece Balkanlar turu kişi başı 99 eurodan başlarken, uçakla 7 gece turlar 529 euroya kadar çıkıyor. 3 gece Prag turu 434, 6 gece İspanya-Endülüs turu 699 eurodan sunuluyor.