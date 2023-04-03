Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ‘Bankacılık sektörü son derece sağlıklı’

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şubat'a ilişkin bankacılık verilerinin, sektörün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

    ‘Bankacılık sektörü son derece sağlıklı’
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şubat'a ilişkin bankacılık verilerinin, sektörün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

    Sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 17.1 olup bu oranın yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12'lik hedef oranın oldukça üzerinde olduğunu aktaran Nebati, "Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermekte. Tahsili gecikmiş alacak oranı da yüzde 1.9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiştir" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    ABD güdümündeki küresel medya tetikçileri devrede
    Haberler Ekonomi ‘Bankacılık sektörü son derece sağlıklı’
        loading
        SON DAKİKA