‘Bankacılık sektörü son derece sağlıklı’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şubat'a ilişkin bankacılık verilerinin, sektörün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.
Sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 17.1 olup bu oranın yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12'lik hedef oranın oldukça üzerinde olduğunu aktaran Nebati, "Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermekte. Tahsili gecikmiş alacak oranı da yüzde 1.9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiştir" dedi.
Sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 17.1 olup bu oranın yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12'lik hedef oranın oldukça üzerinde olduğunu aktaran Nebati, "Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermekte. Tahsili gecikmiş alacak oranı da yüzde 1.9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiştir" dedi.