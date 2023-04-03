700 bin işçiye ikramiye zamanı! Maaşa göre kim ne kadar alacak?

Nisan, emeklilerin yanı sıra kamu işçileri için de ikramiye ayı olacak. 700 bini aşkın kamu işçisi bu ay 13 günlük ikramiye (ilave tediye) ödemesi alacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.
Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin 13 günlük bölümü 27 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü 14 Nisan'da hesaplara yatırılacak.
HERKESE FARKLI TUTAR ÖDENECEK
Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.
Maaşı brüt 15 bin olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira verilecek. Kamu işçilerinin yılın ikinci yarısında alacağı 26 günlük ikramiyenin takvimi ise Temmuz'da belli olacak.
Bu ödemenin ilk yarısının Temmuz'da, kalan yarısının Aralık'ta ödenmesi bekleniyor. Kamu işçilerinden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 22 Aralık'ta ödenecek.
ZAM PAZARLIĞI SÜRÜYOR
Kamudaki 700 bin işçinin 2 yıllık zam oranları ve diğer mali haklarının belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de sürüyor. İşçi tarafının daha önce sunduğu teklife karşı işveren tarafının teklifi bekleniyor.