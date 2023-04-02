Togg fırsatçısı hortladı, Ticaret Bakanlığı harekete geçti!





YIL SONU BEKLENECEK

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, nisan ayı itibariyle teslimatları başlayacak olan TOGG'un almaya hak kazanan talihliler tarafından satışa çıkarılması halinde ikinci el araç satışı düzenlemesine tabi olacağını ifade etti. Buna göre TOGG'un pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Mevcut düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerliyken bu tarihin 1 Ocak 2024'e kadar uzatılmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Örneğin mayısta TOGG'u teslim alan bir kişi mevcutta 2 ay bekledikten sonra TOGG'unu satabilecekken, yapılacak uzatma ile TOGG'u alan kişi satış için alım tarihinden itibaren 6 ay sonra, 6 bin kilometre yaptığı TOGG'u için satış işlemini gerçekleştirebilecek.