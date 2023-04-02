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    Togg fırsatçısı hortladı, Ticaret Bakanlığı harekete geçti!

    Kura çekimi sonrası TOGG için fırsatçılar 1 milyon 650 bin TL’ye satış ilanları verince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Milli otomobilin 1 Ocak 2024’e kadar satışı yasaklanıyor.

    Togg fırsatçısı hortladı

    Türkiye'nin otomobili TOGG'un ilk seri üretiminden satın almak için 177 bin 467 kişilik rekor bir başvuruda bulunulurken, çekilişle 40 bin asil ve yedek talihli belirlendi. T10X'in başlangıç fiyatı 953 bin TL olarak açıklanırken, daha otomobili teslim almadan 1 milyon 650 bin TL fiyatlarla satışa koyan fırsatçılar ortaya çıktı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı da TOGG fırsatçılığına karşı harekete geçti.



    YIL SONU BEKLENECEK
    Ticaret Bakanlığı yetkilileri, nisan ayı itibariyle teslimatları başlayacak olan TOGG'un almaya hak kazanan talihliler tarafından satışa çıkarılması halinde ikinci el araç satışı düzenlemesine tabi olacağını ifade etti. Buna göre TOGG'un pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Mevcut düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerliyken bu tarihin 1 Ocak 2024'e kadar uzatılmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Örneğin mayısta TOGG'u teslim alan bir kişi mevcutta 2 ay bekledikten sonra TOGG'unu satabilecekken, yapılacak uzatma ile TOGG'u alan kişi satış için alım tarihinden itibaren 6 ay sonra, 6 bin kilometre yaptığı TOGG'u için satış işlemini gerçekleştirebilecek.



    FİYATLARA KANMAYIN
    Togg fırsatçılarına karşı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün de bir toplantı yapacağı kaydedilirken, yetkililer vatandaşlara uyarılarda da bulundu. TOGG'un bundan sonraki satışları sırasında da fiyatının enflasyonun ve piyasanın altında belirleneceği, bu kapsamda şu anda TOGG'un ikinci eli için istenilen fiyata birinci el TOGG almanın mümkün olacağı, bu sebeple fırsatçıların oyununa gelinmeden yeni satış tarihlerinin beklenilmesi uyarısında bulunuldu.



        YAKINLARIM TUR ATACAĞIZ
        Bursa'da yaşayan Çetin Yalçın Kaya, çekiliş sonucunda araç almaya hak kazanan 21'inci kişi olduğunu öğrendi. Arabayı merak eden Kaya, kentte bir AVM'nin bahçesinde sergilenen Togg'u inceledi. İlerideki haftalarda aracına sahip olacak olan Kaya, "İlk 100 araçtan birine sahip olacağım için mutluyum" ifadelerini kullandı. Togg'u yerli ve milli olması nedeniyle tercih ettiğini belirten Çetin Yalçın Kaya, "Aracımı aldıktan sonra yakınlarımla birer tur atacağız gibi görünüyor" diye konuştu.

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