TÜİK son dakika: Mart ayı enflasyon yüzde kaç oldu 2023? 3 aylık veriyle Memur emekli maaş enflasyon farkı ne kadar oldu?

Nisan ayıyla birlikte enflasyon oranı için geri sayım sona erdi. Şimdi tüm vatandaşlar TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Öte yandan Nisan ayı kira artış oranı da merakla bekleniyor. Peki, Mart ayı enflasyon yüzde kaç oldu 2023? 3 aylık veriyle Memur emekli maaş enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.
Mart ayına ait enflasyon rakamları da 3 Nisan Pazartesi günü belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.